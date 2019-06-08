مستشار الخامنئي يعتبر الحكومة العراقية أحد أطراف

2019/06/08 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مستشار المرشد الايراني اللواء يحيى رحيم صفوي، السبت، الحكومة العراقية أحد أطراف "جبهة المقاومة الإسلامية"، مشيراً إلى أن تلك الجبهة ستحبط "صفقة القرن".وقال صفوي في تصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، وتابعته وكالة نون الخبرية، إن "الحرب في دول العراق وسوريا واليمن جاءت معها بالكثير من الدمار والخراب الا أنها أدت أيضاً إلى انتشار مدرسة ونهج المقاومة في الدول الإسلامية وإيجاد جبهة مقاومة أطرافها تتمثل في فلسطين وحزب الله لبنان وحكومتي سوريا والعراق وأنصار الله في اليمن أمام أميركا والصهاينة وبعض الدول العربية التي وضعت يدها بيد الأميركيين والصهاينة".وأضاف صفوي، أن "جبهة المقاومة الإسلامية ستعمل في المستقبل أيضاً على إحباط المؤامرات المشتركة ومنها صفقة القرن الرامية إلى إهدار الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني وأرض فلسطين".

وتابع، أن "إيران تأمل بأن يتم اخراج الأميركيين من غرب آسيا توفير الأمن في المنطقة من قبل حكوماتها وشعوبها"، مبدياً "استعداد إيران للمشاركة مع جميع الجيران في إرساء الأمن الجماعي".

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