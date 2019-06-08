2019/06/08 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمال السواح

فى مملكتي العلويهاسرار لايعرفها سوى جنيهوتلك الأنسيهوهذا جوادي يعرف يرقصيعرف مامعنى الحريهالأرض يكسوها زهوريملأها النوروامرأة فى شكل حوريهيتدلى الفستان بعيدايقف زهيدافى شموخ الأنثى العربيه

فى مملكتي العلويه قلب يعرف كيف يحبكيف يفسر معنى العشقكيف يقبل ثغر امرأةبعواطف جياشه ورفق

فى مملكتي العلويهانثى بدويه حضريهحبي اليهابجمال الأمسيات الشعريهتسحرني حين أراهاوحين ترانيتأخذني لأجمل أمسيهتهواني أعانق كتفيهاوأراقص أحلامي بعينيهاوأبث الشوق بشفتيها فى مملكتي العلويهأملك كل جمال العالمصوب عيوني وبين يديه

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