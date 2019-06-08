همسات ناعمة

2019/06/08 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهير الحلواني

كلماتكي وصلتني واخذتني وطارت بي إلى اعنان السماءكلماتكي قرأتها وانا جليس فيحديقة بيتي عند المساءكلماتكي أصبحت اقرائها واشم رائحة عطرها الذي ينبعث منامرأة ولا كل النساءكلماتكي روتني من بعد ظمأ حتىاكتفت من شرب الماءكلماتكي اسعدتني من بعد الشقاءوأصبحت من الناس السعداءكلماتكي سحرتني بعذوبها واسلوبها بسببها عايش عيشتالصفاءكلماتكي لها معاني لا يعرفهاإلا قليل من الناس وهم الأذكياء تعلم من كلماتكي الحب والعشقحتى صرت من كبار الشعراءكلماتكي دخلت قلبي فأصبحت اردها في الصباح والمساء

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