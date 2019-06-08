حزب طالباني لـ

2019/06/08 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، عن وجود بوادر لإنهاء الخلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، بشأن الاتفاقات المبرمة بين

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