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الأخبار المحلية

السبت 8 يونيو 2019 | 12:54 مساءً | عدد القراءات : 16

إحصائية رسمية لمساحات الأراضي الزراعية المتضررة من الحرائق

بغداد/...كشفت إحصائية لوزارة الزراعة، اليوم السبت، عن تضرر ما يقارب 37 ألف دونم من المحاصيل الزراعية التي طالتها عمليات الحرق في عموم البلاد باستثناء إقليم كردستان، خلال شهر واحد فقط.

وبحسب الاحصائية ، فإن الحرائق التي سجلتها الوزارة بلغت 269 حريقاً، وتضرر 36 ألفاً و993 دونماً، خلال الفترة من 8 أيار المنصرم ولغاية السابع من حزيران الجاري.

وتصدرت نينوى المحافظات الأكثر تضررا، حيث شهدت 55 حريقاً أتت على 25 ألفاً و633 دونماً، تلتها صلاح الدين بـ5273 دونماً، ثم كركوك بـ4992 دونماً.

فيما كانت المحافظات الأقل تضرراً، الديوانية بخمسة دوانم، تليها النجف بستة دوانم، والمثنى بـ27 دونماً، في حين نجت محافظات البصرة وذي قار وكربلاء من عمليات الحرق، بحسب الوزارة.انتهى 1

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