واشنطن تعترض على إحالة قائد عسكري عراقي للتقاعد!

2019/06/08 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي عراقي، السبت، عن اعتراض السفارة الأمريكية في بغداد على إحالة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري على التقاعد....

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