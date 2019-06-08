إمام حسينية:5 ساعات كافة للحشد الشعبي للقضاء على البعثيين الآن

2019/06/08 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إمام حسينية الزهراء في النجف صدر الدين القبانجي امتلاكه معلومات عن مخطط للبعثيين للعودة مرة أخرى للسيطرة على مقاليد السلطة في العراق عبر بوابة الانقلابات العسكرية، على حد قوله.واضاف القبانجي امس خلال خطبة الجمعة، إن الحشد الشعبي جاهز لتصفية البعثيين، فضلا عن قدرته عد دحر أي محاولة انقلابية خلال 5 ساعات.ولم يحدد...

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