2019/06/08 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 16 عاما من الغزو! وزير الخارجية الالماني يصل القاعدة الامريكية في مطار بغداد بطائرة شحن عسكرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/08 | 13:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 16 عاما من الغزو! وزير الخارجية الالماني يصل القاعدة الامريكية في مطار بغداد بطائرة شحن عسكرية) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 16 عاما من الغزو! وزير الخارجية الالماني يصل القاعدة الامريكية في مطار بغداد بطائرة شحن عسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).