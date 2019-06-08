دعوات للاهتمام بجامع حسين باشا وسط بغداد

2019/06/08 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة انقاذ الابنية التراثية ،اليوم السبت، ديوان الوقف السني الى الاهتمام بجامع حسين باشا الاثري المهمل رغم موقعه وسط بغداد في منطقة الحيدر خانه.

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