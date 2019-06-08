الكويت والعراق يسجلان اعلى درجات الحرارة في العالم

2019/06/08 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر الكويت والعراق قائمة اعلى درجات الحرارة المسجلة في العالم خلال ال24 ساعة الماضية .

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