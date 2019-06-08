2019/06/08 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واستقدام قطع حربية أميركية إضافية إلى المنطقة لمواجهة تهديدات إيرانية محتملة،وضعت الولايات المتحدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وتتواصل العقوبات: واشنطن تستهدف قطاع البتروكيميائيات الإيراني) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وتتواصل العقوبات: واشنطن تستهدف قطاع البتروكيميائيات الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).