2019/06/08 | 13:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واستقدام قطع حربية أميركية إضافية إلى المنطقة لمواجهة تهديدات إيرانية محتملة،وضعت الولايات المتحدة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وتتواصل العقوبات: واشنطن تستهدف قطاع البتروكيميائيات الإيراني) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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