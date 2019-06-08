الاحتلال يعتقل أحد حراس الاقصى بعد الاعتداء عليه بوحشية

2019/06/08 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بعد الاعتداء عليه بوحشية.وقالت مصادر فلسطينية داخل الأقصى، إن “عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، اعتدت بصورة وحشية على حارس المسجد الأقصى مهند إدريس قبل أن تعتقله”.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “الاعتداء والاعتقال جاء بسبب تصدي الحارس إدريس […]

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