بالفيديو .. سقوط إمام معروف

2019/06/08 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ سكاي برس

انهار خطيب شهير وفقد وعيه أثناء إلقاء خطبة الجمعة في مسجد البخاري المعروف بجماله المعماري في ولاية قدح المالزية.

وانهار الخطاب كو يعقوب كو هاشم (68 عاماً) فجأة وسقط من على المنبر وسط ذهول المصلين.

وقال حسن مصطفى عفيف الدين ، التلميذ السابق للخطيب كو يعقوب 30 عاماً: هرع عدد منا ...

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