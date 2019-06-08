تركيا تعلن تحييد 43 مسلحا كرديا شمالي العراق

2019/06/08 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت تركيا، السبت، عن تحييد 43 مسلحا منذ بدء العملية العسكرية التركية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، قبل 13 يوما.وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إنه تم “تحييد 43 إرهابيا منذ بدء العملية العسكرية بمنطقة هاكورك شمالي العراق”، لافتة إلى “إبطال مفعول 53 عبوة ناسفة ولغما، وتدمير 74 مخبأ ومغارة […]

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