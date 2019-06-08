سائرون: تأخر عبد المهدي بحسم المرشحين للوزارات الشاغرة “خرقاً دستورياً”

2019/06/08 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن كتلة سائرون جواد الموسوي، تأخر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بحسم المرشحين للوزارات الشاغرة خرقاً دستورياً.

وقال الموسوي في بيان، إن السلطة التشريعية النيابية قادرة على حسم اختيار ما تبقى من الكابينة الوزارية خلال أسبوع واحد فقط فيما لو تم إرسال ثلاثة إلى خمسة مرشحين من قبل رئاسة الوزراء لكل وزارة.

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