التربية تستنكر الاعتداء على معلم ادى لوفاته في امرلي

2019/06/08 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ استنكرت وزارة التربية الاعتداء الذي طال احد معلمي قضاء امرلي مما ادى الى وفاته.وذكرت الوزارة في بيان ان “الاعتداء السافر على احد معلمي صلاح الدين قضاء امرلي مما ادى الى وفاته والذي يعد خرقا كبيرا ، وتجاوزا خطيرا على بناة الاجيال ، مشددا على ايلاء هذا الملف الاهتمام الكافي كون المعلمين […]

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