الموسوي:تأخر حسم المرشحين للكابينة الوزارية خرق واضح للدستور وضعف بالإدارة

2019/06/08 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عن كتلة سائرون جواد الموسوي، السبت، تأخر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحسم المرشحين للوزارات الشاغرة “خرقاً دستورياً”، مؤكداً قدرة البرلمان على استكمال الكابينة الحكومية خلال أسبوع في حال إرسال ٣ إلى ٥ مرشحين من قبل رئاسة الوزراء لكل وزارة.وقال الموسوي في بيان تلقى النعيم نيوز نسخة منه، إن “تأخر رئيس الوزراء …

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