التربية تعلن وفاة مدير مدرسة في صلاح الدين نتيجة “اعتداء عليه” وتعده “شهيدا”

2019/06/08 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا وزير التربية والتعليم وكالة قصي السهيل، السبت، وزارة الداخلية الى التحقيق بوفاة احد معلمي صلاح الدين بعد الاعتداء عليه، فيما اعتبرت المعلم المتوفى “شهيدا”.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “وزير التربية وكالة قصي السهيل استنكر الاعتداء السافر على احد معلمي صلاح الدين قضاء امرلي مما ادى الى وفاته والذي […]

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