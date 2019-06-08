المبارزة الأميركية – الصينية في عالم أكثر انقساما

2019/06/08 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدو التنافسية العالمية محمومة أكثر من أي وفت مضى في زمن “الفوضى الإستراتيجية” وعدم وجود حوكمة لتعددية قطبية لا ترقى إلى مستوى

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