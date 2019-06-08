أميركا تسجل تباطؤ حاد في نمو الوظائف

2019/06/08 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تباطأ نمو الوظائف الأميركية بشكل حاد في أيار وارتفعت الأجور أقل مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن فقدان قوة الدفع في النشاط الاقتصادي يمتد في سوق العمل.وقالت الحكومة، في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 75 ألف وظيفة الشهر الماضي أي أقل من حوالي 100 […]

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