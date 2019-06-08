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نائب يدعو لشمول جميع المفسوخة عقودهم بالداخلية وشرطة الكهرباء بقرار العودة


نائب يدعو لشمول جميع المفسوخة عقودهم بالداخلية وشرطة الكهرباء بقرار العودة
2019/06/08 | 13:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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