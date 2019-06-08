واشنطن قلقة من إحالة الجبوري على التقاعد

2019/06/08 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر سياسي، السبت، عن قلق السفارة الأمريكية في بغداد إحالة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري على التقاعد.

ونقلت وسائل اعلامية عن المصدر قوله انه "جرت خلال الأيام الماضية اتصالات بين قادة حكوميين وزعماء سياسيين كان طرفها الثاني السفارة الأميركية في بغداد".وأضاف ان "السفارة الاميركية أبدت اعتراضها غير المباشر على إحالة الجبوري على التقاعد".

يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت عن إحالة اللواء نجم عبد الله الجبوري على التقاعد خلال الشهر الحالي وتعيين اللواء الركن نومان عبد الزوبعي بدلا عنه.وكان الجبوري قد غادر العراق عام 2009 ليعمل في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن حتى 2014، ثم عاد إلى العراق عام 2015 وعيّن قائدا لعمليات نينوى.

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