شهيد ومصابين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة في الحويجة

2019/06/08 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، السبت، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة في قضاء الحويجة.

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