2019/06/08 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شبه بهاء الاعرجي النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء، السبت، الأحداث التي كانت سائدة قبل دخول "داعش" للعراق بالوقت الحاضر، فيما دعا الى إطلاق يد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باختيار الوزراء الأمنيين، وايضا العمل على ابعاد البلاد عن الأزمة الأميركية الإيرانية.

وقال الاعرجي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الأحداث والظروف التي كانت سائدة قبل دخول تنظيم داعش الإرهابيّ في عام ٢٠١٤ وإسقاطه أربع محافظات عراقية، هي ذاتها التي تتصدر المشهد العراقي في الوقت الحاضر، لذلك على جميع القوى السياسية الإعتبار مما حصل لتجنّب ما قد يحصل وذلك من خلال تناسي الخلافات الشخصيّة والحزبيّة وإطلاق يد رئيس الوزراء باختيار الوزراء الأمنيين".

وأضاف الاعرجي، "كذلك يجب العمل على تقديم الخدمات للعراقيين، وفوق كلّ ذلك النأي بالنفس لكي لا يكون العراق جزءاً من الأزمة الأميركية الإيرانية، وعلى الجميع أن يعلم أن لدى جميع المنظمات الإرهابيّة ومنها داعش، خيوط دولية تعمل على توجيهها وفقاً لمصالحها".يذكر أن النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي دعا، في (2018 تشرين الثاني 19) رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار الوزراء الامنيين وفق قناعته الشخصية وبعيدا عن الميول والاتجاهات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي يدعو الى اطلاق يد عبد المهدي باختيار الوزراء الأمنيين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي يدعو الى اطلاق يد عبد المهدي باختيار الوزراء الأمنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).