مقتل عنصر بداعش واصابة ضابط شرقي ديالى

2019/06/08 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني رفيع في محافظة ديالى، السبت، بمقتل عنصر داعشي واصابة ضابط شرقي المحافظة.

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