رداً على انباء تواجده بين ليبيا وتونس ,,مدير الاستخبارات العام:البغدادي في الموصل

2019/06/08 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردا على انباء توجده في ليبيا وتونس رجح مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، رئيس مركز تبادل المعلومات الرباعي، اللواء الركن، سعد مزهر العلاق، السبت ، تنقل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي،في الموصل وذكر العلاق في تصريح صحفي، حول التسجيل الأخير الذي ظهر فيه البغدادي، والمكان المحتمل لوجوده: “يُحتمل أن مقطع الفيديو سُجل في منزل وتم...

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