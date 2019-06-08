نائب عن البناء: الاعتراض الأميركي على احالة الجبوري للتقاعد تدخل سافر

2019/06/08 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، السبت، الحكومة العراقية ووزارة الخارجية باصدار قرار حازم تجاه استمرار تدخلات السفارة الأميركية في الشأن العراقي، مبينا أن الاعتراض الأميركي الأخير على إحالة قائد عمليات نينوى نجم الجبوري تدخل سافر لا يمكن السكوت عليه.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الحكومة العراقية مطالبة بالاحتجاج واصدار قرار واضح […]

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