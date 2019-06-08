اتحاد القوى: اداء وزراء عبد المهدي غير جيد ومنحهم الصلاحيات يخلق الفساد

2019/06/08 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد النائب عن اتحاد القوى يحيى أحمد اليوم السبت، ان أداء وزراء في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعتبر اداءً غير جيدا، لافتا أن منح الصلاحيات من قبل مجلس النواب لمجلس الوزراء سيسبب رفع في نسب الفساد المالي والإداري.وقال أحمد لـ/SNG/، إن” اداء وزراء عبد المهدي يعتبر اداءً غير جيد ولم نر شيئا ...

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