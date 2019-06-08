التخطيط النيابية : رئيس الوزراء في البرلمان لحل أزمة السكن

2019/06/08 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- قالت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الأستراتيجي النيابية اليوم السبت، مجلس النواب سيستضيف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأسبوع المقبل بشأن مناقشة أزمة السكن في العراق.وقال عضو اللجنة رائد فهمي لـ/SNG/،إن” اللجنة مهمتها الأساسية مراقبة تنفيذ البرامج الحكومية، لافتا أن اللجنة أعدت تقريرا مفصلا عن أزمة السكن في البلاد وسيتم مناقشتها مع ...

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