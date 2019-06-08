التربية تدعو الداخلية لإعتقال قتلة مدير متوسطة في آمرلي بعد الاعتداء عليه ضرباً

2019/06/08 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت وزارة التربية، وزارة الداخلية، لإعتقال قتلة مدير متوسطة في قضاء آمرلي في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "وزير التربية وكالة قصي السهيل استنكر الاعتداء السافر على أحد معلمي صلاح الدين قضاء امرلي مما ادى الى وفاته والذي يعد خرقا كبيراً، وتجاوزاً خطيراً على بناة الاجيال،" مشدداً على "إيلاء هذا الملف الاهتمام الكافي كون المعلمين والمدرسين يمثلون خطا احمرا لا نقبل بالتجاوز عليه".ودعت وزارة التربية "وزارة الداخلية بكشف الحقائق والقاء القبض على الجناة" مبيناً ان "الشهيد ناظم جواد موسى مدير متوسطة الصمود في قضاء امرلي احد افضل مدراء مدارس المحافظة لما يتميز به من أمانة في العمل ومهنية عالية ونزاهة وحرص على اداء الامانة المناطه به سائلين الباري عز وجل ان يرحمه برحمته الواسعة وان يسكنه فسيح جناته".انتهى

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