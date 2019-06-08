السيد عمار الحكيم يدعو الى إستثمار طاقات الصابئة في بناء الدولة

2019/06/08 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم، الى إستثمار طاقات المكون الصابئي في بناء الدولة.

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان السيد عمار الحكيم استقبل "رئيس طائفة الصابئة المندائيين ستار جبار حلو، وشكر مشاعره الطيبة وتهانيه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".وأكد السيد عمار الحكيم، "أهمية حفظ حقوق المكون الصابئي كمكون أصيل من مكونات الشعب العراقي واستثمار الطاقات والإمكانات المتوفرة لديهم في عملية بناء الدولة وإصلاح مؤسساتها".وشدد في الوقت ذاته "على أهمية استثمار الأجواء المباركة بمناسبة عيد الفطر في تعميق الوئام والوحدة بين مختلف المكونات العراقية وترسيخ السلم المجتمعي بما يعزز حفظ الهوية الوطنية ونبذ الطائفية والعنصرية على وفق قاعدة احترام الخصوصيات".انتهى

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