العراق والكويت يسجلان اعلى درجات الحرارة في العالم

2019/06/08 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر العراق والكويت قائمة اعلى درجات الحرارة المسجلة في العالم خلال ال24 ساعة الماضية .وجاءت مدينة البصرة في المرتبة الثانية عالمياً بعد تسجيلها ( 49.6 ) درجة مئوية فيما سجلت منطقة مطربة الكويتية درجة حرارة تجاوزت نصف درجة الغليان وبلغت ( 50.2 ) درجة مئوية وتعد مناطق جنوب العراق والكويت وجنوب غرب ايران ووصولاً

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