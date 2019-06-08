الأنبار تعلن نجاح خطة العيد الأمنية دون تسجيل اي خرق

2019/06/08 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مجلس محافظة الانبار ،السبت، عن نجاح الخطة الامنية الخاصة بعيد الفطر المبارك دون تسجيل اي خرق يذكر، مشيرا إلى أن الخطة شاركت فيها مختلف صنوف القوات الأمنية.وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “كافة قواطع العمليات المنتشرة في المناطق المحررة في الانبار لم تسجل أي خرق امني او عملية […]

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