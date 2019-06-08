الامارات تنقل تجاربها الرائدة في العمل الحكومي إلى أوزبكستان

2019/06/08 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..نجحت فرق العمل المشتركة من حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان التي عقدت اجتماعات ولقاءات مكثفة ضمن فعاليات زيارة الوفد الحكومي الأوزبكي رفيع المستوى للدولة مؤخراً، في تحديد عدد من الخطوات التنفيذية والخطط العملية لنقل ومشاركة التجربة الإماراتية الرائدة مع حكومة أوزبكستان، في فترة زمنية مدتها 3 سنوات، تفعيلاً لاتفاقية الشراكة بين البلدين في مجال التحديث والتطوير الحكومي.

وجرى الاتفاق على توسيع آفاق التعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية لتشمل 19 محوراً بعد إضافة محوري نظام الضرائب والخدمة المدنية (الموارد البشرية الحكومية)، كما تم الاتفاق على إطلاق 120 مبادرة نوعية للتعاون خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 73 مبادرة سيتم إطلاقها خلال العام الحالي.

وكانت حكومة دولة الإمارات استقبلت وفداً حكومياً رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان، برئاسة معالي عزيز عبدالحكيموف نائب رئيس الوزراء الأوزبكي وأكثر من 60 شخصية، في زيارة هدفت لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والاطلاع على منظومة العمل الحكومي في الإمارات وأهم البرامج والمبادرات الهادفة للارتقاء بمنظومة العمل والإدارة الحكومية.

واتفق الجانبان على آليات عمل محددة المواعيد لتفعيل محاور اتفاقية الشراكة ووضع اللمسات النهائية لإطلاق مبادرات للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة على أن تكون مستمرة طوال مدة الاتفاقية البالغة 3 سنوات، وتركز على تحسين كفاءة الخدمات والأداء المؤسسي، وتأهيل القيادات وبناء القدرات والكفاءات، من خلال مشاركة نموذج العمل الإماراتي في هذه المجالات.

وتتضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الاستفادة من نماذج حكومة دولة الإمارات في التحديث وقياس الأداء وتقديم الخدمات، إلى جانب تشكيل مجموعات عمل في مجالات الاستراتيجية، والأداء، والابتكار، والبرمجة، ومستقبل التعليم، والاقتصاد، والتنافسية وممارسة الأعمال.

وكانت الإمارات وأوزبكستان وقعتا في أبريل الماضي اتفاقية تعاون تهدف إلى تحديث وتطوير العمل الحكومي، وتعزيز الشراكة والارتقاء بالأداء ومنظومة العمل المؤسسي في القطاع الحكومي.



واتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال تحديث وتطوير العمل الحكومي والارتقاء بالأداء خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتشكيل لجان فنية مشتركة لتنظيم مراحل تطبيق الاتفاقية التي تشمل 19 مجالاً تركز على تطوير الخدمات والأداء المؤسسي، وبناء وتطوير القيادات والقدرات وتعزيز الكفاءات، وتطبيق منظومة عمل تقوم على الابتكار والتميز، من خلال نقل الخبرات والمعارف الحكومية، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات العمل الحكومي.

ويشار إلى أن حكومة دولة الإمارات استحدثت برنامجاً للتبادل المعرفي في مجال العمل الحكومي، وتم تحت مظلة هذا البرنامج إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة في التحديث الحكومي مع عدة دول أبرزها مصر والأردن والبرتغال بالإضافة إلى أوزبكستان.

المصدر: “ايتوس واير”

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