“بالوثائق”.. “يس عراق” تنشر اسماء المقبولين للتعيين على ملاك ديوان محافظة النجف

2019/06/08 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق تنشر منصة “يس عراق” للاخبار ،اليوم السبت، اسماء المقبولين للتعيين على ملاك ديوان محافظة النجف، وكما هو موضح ادناه:

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