2019/06/08 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ما أن طرحت شركة أبل حامل الشاشة الجديد المخصص للمحترفين خلال المؤتمر السنوي ‏للمطورين، حتى ثارت سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.‏ فقد كشفت أبل عن الشاشة المتطورة “برو ديسبلاي إكس دي آر” التي يصل سعرها إلى 5 آلاف ‏دولار، مشيرة إلى أنها شاشة ريتنا قياس 32 بوصة وبدقة وضوح 6‏K، يمكنها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “أبل” تتعرض لسخرية عالمية ‏ وكالة خطوة برس.

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