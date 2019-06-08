2019/06/08 | 14:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ خطوة برس ما أن طرحت شركة أبل حامل الشاشة الجديد المخصص للمحترفين خلال المؤتمر السنوي للمطورين، حتى ثارت سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد كشفت أبل عن الشاشة المتطورة “برو ديسبلاي إكس دي آر” التي يصل سعرها إلى 5 آلاف دولار، مشيرة إلى أنها شاشة ريتنا قياس 32 بوصة وبدقة وضوح 6K، يمكنها
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أبل” تتعرض لسخرية عالمية ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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