2019/06/08 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، السبت، ان بعض المناطق ستشهد هطولا متفرقا لزخات من الأمطار اليوم وغدا، فيما تشهد مناطق الجنوب ارتفاعا مستمرا في درجات الحرارة تصل إلى 51 درجة مئوية.

وقال عطيه، في منشور على "فيسبوك" اليوم، 8 حزيران 2019، ان محافظة الأنبار ما تزال تتعرض لزخات رعدية متفرقة من الامطار صباح اليوم، وستتعرض ايضا بعض مناطق الموصل وربما صلاح الدين وغرب كركوك كذلك لهطول متفرق من الامطار خلال اليوم او غدا .

وأضاف أن "الاحوال الجوية ستستمرغير مستقرة في هذه المناطق، كما ستتعرض مناطق من سوريا الى هطول غزير للامطار خلال اليوم وغد ".

وأوضح عطيه، ان "التيار الغربي في طبقات الجو العليا مستمر لغاية نهاية الشهر الحالي، وهذا مؤشــر على استمرار حالات عـدم الاستـقرار، وهطول زخات من الامطار الرعدية في مناطق غرب وشمال غرب البلاد ( الانبار والموصل) لغاية نهاية الشهر تقريبا ".

وأشار إلى ان حالات عم الاستقرار ربما تتطور في بعض الاحيان لتشـمل مناطق متفرقة مـن مدن الشمال .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبىء جوي: سقوط امطار في بعض المناطق وارتفاع بدرجات الحرارة في اخرى) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبىء جوي: سقوط امطار في بعض المناطق وارتفاع بدرجات الحرارة في اخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).