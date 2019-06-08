أحمد موسى قريعي - يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل (٤١)

2019/06/08 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_موسى_قريعي يوميات الثورة السودانية..الحل في البل (41)لماذا خلع "البرهان" بدلته العسكرية؟أحمد موسى قريعيفي إطار العزلة الدولية المفروضة على "مجلس الدم" الكيزاني، ظهر لاعب جديد له القدرة في تحريك "الأزمة السودانية" داخل أروقة الاتحاد الأوربي وعاصمته بروكسل.هذا اللاعب هو "ألمانيا" التي تعهدت بممارسة الضغوط في العمق الأفريقي للخروج بقرارات فاعلة وحاسمة يقوم بها الاتحاد الأفريقي في أية لحظة، بالتأكي......

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