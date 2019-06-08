2019/06/08 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_كاظم_غلوم بانتظار قطاف مشمش المزارع غودو من أين يحلّ السعد وأنتم أثقلتم ظهري بالأحمالْ ؟!من أين أمرّ وانتم عبّأتم دربي بالأوحالفسرقتم أجمل أثوابيونزعتم مني جلبابيوتركتم بخزانة بيتي رثّ الأسمالنفسي تتقطّع كالأوصاللا لقيا ، لاضمّة صدرٍ أو محض وصالأبغي أرخي رحاليأتعبَـني الترحالتعْـتعَـني الضيم وهزء الحالفبلادي من خَـضٍّ ، من فزَعٍ حتى تصلَ الزلزال يا هذا ال......

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