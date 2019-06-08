أفنان القاسم - عزف سعودي على عود إيراني

2019/06/08 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم يا عِينْ هَجَرِكْ النُّومْ الْلِّيلْ كُلُّهْ أشجانْالبَدْرْ غَدَرْوالحبيبْ خَبَرْ ما لُهْ أثرْ في الضيقْ كلّ الأحزانْالشاي الأخضرْ ياللي شْرِبْنَاهْ يا راسْ راسي في طهرانْطَعْمُهْ قُبَلْوالقُبَلْ نعنعْ مِنْ ثَغْرُهْ تُميتْ الإنسْ وتحيي الجانْالخبزْ المحمصْ ياللي قضمناهْ يا عمرْ عمري في الرياضْلَمْسُهْ سمرْوالسمرْ سَهَرْ بينْ الحبايبْ ما ينتهي......

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