2019/06/08 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد مدني ورجل أمن بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الحويجة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/08 | 14:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد مدني ورجل أمن بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الحويجة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد مدني ورجل أمن بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الحويجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).