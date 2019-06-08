2019/06/08 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدر مجلس محافظة اربيل ، اليوم السبت، توضيحاً بشأن خفض سعر وقود السيارات في المحافظة.

وقال المجلس، بحسب وثيقة، ان الانباء التي اشارت الى النية لخفض سعر لتر البنزين الى 450 ديناراً غير صحيحة".

واضاف المجلس انه يصدر اية توجيهات بهذا الصدد اطلاقاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تصدر توضيحاً بشأن خفض سعر وقود السيارات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تصدر توضيحاً بشأن خفض سعر وقود السيارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).