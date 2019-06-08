جوجل تُطلق خدمة “ستاديا” للألعاب

2019/06/08 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة جوجل فتح باب الطلب الأولى لخدمة البث المباشر للألعاب (ستاديا)، التي ستطلق رسميًا مع أكثر من 30 لعبة، مما لا يقل عن 21 ناشرًا، بما في ذلك “إلكترونيكس آرتس” و”تيك-تو إنتراكتيف”.وذكرت جوجل، إن “حزمة Stadia Founder’s Edition سوف تتوفر بسعر 129.99 دولارًا أمريكيًا، وسوف تمكن المستهلكين من لعب ألعاب الفيديو، مثل: […]

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