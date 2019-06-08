تونس تفوز بعضوية مجلس الأمن

2019/06/08 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخبت تونس وإستونيا والنيجر وفيتنام و”سانت فنسنت وغرينادين” أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي الجمعة.وستنضم الدول الخمس الجديدة إلى المجلس في كانون الثاني/يناير لفترة عامين، لتحل محل غينيا الاستوائية وساحل العاج والكويت وبولندا والبيرو.ويأتي انتخابها في وقت يعاني فيه المجلس جمودا دبلوماسيا إثر فشله في الاتفاق على كيفية التعامل مع أزمات عدة …

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