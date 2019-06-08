هيئة المنافذ الحدودية: مخالفات الاشهر الخمسة الماضية بلغت 1450 مخالفة

2019/06/08 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن مجموع المخالفات التي رصدتها خلال الخمسة أشهر الماضية.

وذكرت الهيئة في بيان، ان مجموع مخالفات أشهر كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان وحتى نهاية شهر أيار من العام الحالي، بلغت ألفا واربعمئة وخمسين مخالفة منها تهريب مخدرات وأوامر القاء القبض على مطلوبين، بالإضافة الى دعاوى جمركية محالة من للقضاء.

وتابعت الهيئة، أنها قد تعاملت وفق المسؤولية الملقاة على عاتقها في الرقابة والإشراف والسيطرة على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية للحفاظ على المال العام، وحماية المنتج المحلي، والمستهلك، والقضاء على الآثار السلبية والخطيرة من تهريب المخدرات على المجتمع، والقضاء على الفساد الإداري والمالي في الحدود.

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