بعد تغريدة العيد… إليسا تثير القلق على سلامة “قلب” هيفاء وهبي

2019/06/08 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أثارت المطربة اللبنانية، إليسا ، قلق معجبي المطربة هيفاء وهبي عليها، وذلك بسبب رسالتها لها، بعدما أعلنت عن تعرضها لوعكة صحية، كانت السبب في غيابها عن شهر رمضان.

وغردت إليسا لهيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “سلامة قلبك يا هيفاء، عزيزتي أتمنى أن تتحسني قريبا”.

وكانت هيفاء وهبي فجرت مفاجأة وصفتها تقارير إعلامية بالصادمة، حول سر غيابها طوال شهر رمضان.

وقالت هيفاء وهبي، في تغريدة نشرتها على حسابها عبر “تويتر”، أول أيام عيد الفطر المبارك: “عيد مبارك… ينعاد على الجميع، اعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية اتعرض لها منذ أكثر من شهر”.

ومضت: “خلوني بصلواتكم وان شاء الله أعود لكم قريبا… الحمد لله على كل شيء… عيد مبارك”.

ولم تفسر هيفاء وهبي ما هي تلك الوعكة الصحية التي تمر بها.

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