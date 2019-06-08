الاستخبارات العراقية تكشف معلومات جديدة عن تحركات البغدادي

2019/06/08 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، رئيس مركز تبادل المعلومات الرباعي، اللواء الركن، سعد مزهر العلاق، السبت، عن معلومات وتفاصيل جديدة عن تحركات زعيم تنظيم “ داعش” الإجرامي أبو بكر البغدادي، مشيرا إلى أنه ينتقل برفقة سائق ومرافق واحد فقط.وقال العلاق في حوار مع صحيفة “القدس العربي” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “يُحتمل أن مقطع […]

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