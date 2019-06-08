2019/06/08 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / خطوة برس أعلنت شرطة ديالى ، اليوم السبت القبض على عشرة مطلوبين عن جرائم الإرهاب والخطف والسرقة في مناطق متفرقة من المحافظة.وافاد الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية في تصريح تلقت “خطوة برس” نسخة منه بأن “شرطة المحافظة وخلال ممارساتها الامنية القت القبض على عشرة مطلوبين وتفكيك عبوتين ناسفتين في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عشرة مطلوبين وتفكيك عبوتين في ديالى وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عشرة مطلوبين وتفكيك عبوتين في ديالى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عشرة مطلوبين وتفكيك عبوتين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).