أبرز ممولين “داعش” غرب الأنبار بقبضة القوات الأمنية

2019/06/08 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار ، اليوم السبت ، بإلقاء القبض على أبرز ممولين لتنظيم “ داعش” الإجرامي بكمين أمني محكم غربي المحافظة.وقال المصدر ، إن ” قوة أمنية من قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوة من حشد الجغايفة نصبت كميناً حال وصول أبرز ممولين اثنين لعصابات داعش الاجرامية الى منطقة (تي وان) بقضاء …

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