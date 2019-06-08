الاستخبارات العسكرية تقبض على إرهابي يجمع الاتاوات من الفلاحين للدواعش في الكرمة

2019/06/08 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابي يجمع الاتاوات من الفلاحين للدواعش في الكرمة .وذكر بيان للمديرية ” ان مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ القت القبض على أحد الارهابيين في منطقة بني زيد جزيرة الكرمة بالانبار يقوم بجمع الاتاوات من الفلاحين لتمويل عصابات داعش الإرهابية وعوائلهم ، وقد تم إحالته للقضاء بموجب […]

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